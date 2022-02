Reggina: Galabinov ritorna al gol dopo 13 partite

La vittoria di Ferrara restituisce alla Reggina anche i gol di Andrey Galabinov. Il centravanti bulgaro, arrivato a quota 7 marcature in campionato, non segnava da tredici partite, dal successo esterno di Perugia. Con le reti realizzate da Bianchi e Tumminello, inoltre, salgono ad otto i calciatori amaranto in gol in questa stagione (insieme a Rivas, Menez, Hetemaj,Montalto, Bellomo e Galabinov)