Top&Flop di Spal-Reggina: Cortinovis inventa, Cionek muro invalicabile

Termina 1-3 il match tra Spal e Reggina, decidono le reti di Tumminello, Bianchi e Galabinov. Vittoria pesantissima in ottica zona salvezza: gli amaranto ritrovano il successo esterno che mancava dal 5 novembre e si portano a +7 dall’Alessandria quint’ultima, ma soprattutto a +6 proprio dalla Spal. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Cortinovis – Grande prova di qualità e personalità da parte del talento scuola Atalanta. Nel primo tempo da una sua intuizione nasce l’azione del pareggio amaranto, poi nella ripresa regala un cioccolatino solo da scartare per Galabinov che di testa realizza il gol del definitivo 1-3. Unica pecca, ancora una volta, la poca freddezza sotto porta per Cortinovis, ancora a caccia del primo gol tra i professionisti.

Cionek – Il centrale polacco sembra essere finalmente tornato ai livelli di inizio stagione. Cionek giganteggia su Vido e guida la retroguardia degli amaranto facendo valere la propria esperienza. Nel finale è costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio.

Di Chiara – Tanta generosità e tanto sacrificio per il numero 17 amaranto: prezioso in fase di impostazione, attento e vigile invece in quella difensiva. Suo l’assist da corner per il colpo di testa vincente di Bianchi che ribalta la partita.