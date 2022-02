Spal-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Spal e Reggina in campo alle 18:30 per la ventitreesima giornata di serie B. Al “Paolo Mazza” di Ferrara gli amaranto arrivano dopo la vittoria nel derby contro il Crotone, mentre gli uomini di Venturato non vincono in campionato dal 4 dicembre e sono reduci dalla sconfitta per 4-0 contro il Monza. Bilancio in perfetto equilibrio nei precedenti in Emilia: una vittoria per gli estensi, un pareggio ed un successo per gli ospiti. La Reggina proverà a dare seguito alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno, ma che che dovrà fare i conti con una Spal che non vince in casa dalla fine di settembre e vorrà regalare finalmente una gioia ai propri tifosi.

Probabile formazione Spal

Venturato dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2 visto a Monza, con Almici che dovrebbe sostituire lo squalificato Dickmann e la conferma di Vido in attacco in coppia con Colombo. Vicari preferito a Capradossi, mentre Meccariello dovrebbe far rifiatare Heidenreich al centro della difesa. Esposito, Zanellato e Da Rivas formeranno il terzetto di centrocampo, con Mancosu confermato sulla trequarti.

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Almici, Vicari, Meccariello, Celia; Zanellato, Esposito, Da Rivas; Mancosu; Vido, Colombo. All. Venturato.

Probabile formazione Reggina

Stellone potrà contare nuovamente su Bellomo, ma dovrà fare a meno di Rivas e Stavropoulos, con Amione pronto a prendere il suo posto. Confermati Turati, Loiacono e Cionek, possibile esordio dal 1′ minuto invece per Giraudo al posto di Gianluca Di Chiara. Bianchi e Crisetig agiranno a centrocampo, mentre Menez guiderà l’attacco amaranto, con Bellomo, Folorunsho e Kupisz alle sue spalle.

REGGINA (4-4-2): Turati, Loiacono, Cionek, Amione, Giraudo; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Bellomo, Menez. All. Stellone

Spal-Reggina pronostico

Reggina di mister Stellone che parte ampiamente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 3.80 rispetto alla vittoria degli estensi quotata 2.05. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 in leggermente in ribasso a quota 3.70, mentre la vittoria della Spal è quotata 2.10. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3.25 Snai/3.15 Sisal ). Interessante anche il segno MULTIGOAL OSPITE 1-2 (1.65 Sisal).

Spal-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 18:30 della gara tra Spal e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

SANTO ROMEO