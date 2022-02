Spal-Reggina, la probabile formazione amaranto: previste parecchie novità

Il tecnico della Reggina Roberto Stellone ha annunciato alcuni cambi di formazione per la gara di domani contro la Spal. Il modulo dovrebbe essere però confermato, con il 4-4-2 visto sabato nel derby. Ritorna Bellomo che potrebbe giocare dall’inizio, in mezzo più Bianchi che Hetemaj, mentre in difesa possibile esordio dal primo minuto per Amione.

La PROBABILE FORMAZIONE DELLA REGGINA (4-4-2): Turati, Loiacono, Cionek, Amione, Giraudo; Kupisz, Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Bellomo, Menez. All. Stellone