Spal-Reggina, arbitra Baroni di Firenze: lo stesso della gara d’andata

Il tecnico della Reggina Roberto Stellone ha annunciato alcuni cambi di formazione per la gara di domani contro la Spal. Il modulo dovrebbe essere però confermato, con il 4-4-2 visto sabato nel derby. Ritorna Bellomo che...

Bilancio in perfetto equilibrio tra Spal e Reggina, di fronte domani sera alle 18:30 al “Paolo Mazza” di Ferrara. Sono 3 i precedenti ufficiali in Emilia tra le due compagini, tutti giocati in serie B: una vittoria...