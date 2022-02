Reggina, domani match a Ferrara: Stavropoulos e Lakicevic out, Aya in dubbio

In dubbio anche Ramzi Aya, così come Rivas che prosegue il suo lavoro di recupero ma non è ancora al meglio. Da valutare, inoltre, Cristiano Lombardi.

Torna in campo domani la Reggina per il turno infrasettimanale a Ferrara, contro la Spal. Negli amaranto sono numerosi i dubbi per il tecnico Roberto Stellone alle prese con alcuni infortuni. Sicuramente non saranno della partita Ivan Lakicevic e Dimitrios Stavropoulos. Purtroppo l’esterno sarà fuori causa per almeno un mese, il suo infortunio è più grave del previsto. Mentre il difensore greco, uscito nell’intervallo del derby, salterà la prossima. In dubbio anche Ramzi Aya, così come Rivas che prosegue il suo lavoro di recupero ma non è ancora al meglio. Da valutare, inoltre, Cristiano Lombardi.