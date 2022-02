La Reggina cerca di scuotersi e risollevarsi, non sono concessi ulteriori passi falsi altrimenti la situazione rischia di farsi davvero critica. Per la ventiduesima giornata al “Granillo” arriva il Crotone che non naviga in buone acque, terzultimo con soli 14 punti, a -9 dagli amaranto. Calcio d’inizio alle 16:15, segui il LIVE su RNP.

REGGINA-CROTONE 1-0 21′ Montalto

90’+4, resiste la Reggina fino al triplice fischio e può finalmente esplodere la festa per il ritorno al successo: da un derby all’altro, gli ultimi tre punti erano arrivati a Cosenza, la magia di Montalto piega il Crotone e risolleva gli amaranto che tornano a smuovere la classifica!

90′, Stellone manda in campo Cortinovis al posto di Hetemaj.

89′, altro brivido per la Reggina con Kargbo che arriva sul fondo e tocca nel cuore dell’area per Borello che spara alto da buona posizione, il tutto però a gioco fermo dato che la sfera aveva oltrepassato la linea di fondo campo.

83′, Modesto si gioca la carta Cangiano al posto di Golemic: Crotone decisamente a trazione anteriore.

81′, primo ammonito tra gli uomini di Stellone: giallo per Hetemaj.

74′, triplo cambio effettuato da Modesto: dentro Kone, Schnegg e Borello, lasciano il campo Awua, Sala e Mulattieri.

71′, corner per la formazione di Modesto, Kargbo di testa sul primo palo alza un insidioso pallone a campanile, Turati sceglie bene il tempo per bloccare la sfera e renderla inoffensiva.

67′, ancora un brivido che arriva dalla corsia destra del Crotone: sul traversone di Calapai, Cionek anticipa di testa sia Mulattieri che Turati in uscita, la sfera è fuori dallo specchio per questione di centimetri.

62′, doppio cambio operato da Stellone: dentro Tumminello e Bianchi al posto di Montalto e Menez.

56′, secondo ammonito del match è Golemic per un intervento in ritardo su Kupisz.

47′, primo squillo della ripresa di marca crotonese con Maric che si accentra da destra e con il mancino va a sfiorare l’incrocio dei pali opposto, un brivido senza conseguenze per gli amaranto.

46′, novità tra gli amaranto con l’ingresso di Amione al posto di Stavropoulos, infortunatosi nel corso degli ultimi minuti del primo tempo.

Squadre di nuovo in campo, comincia il secondo tempo di Reggina-Crotone!

INTERVALLO

45’+3, la punizione mancina di Maric si infrange sulla barriera amaranto e il signor Gariglio fischia la fine del primo tempo: si va al riposo con la Reggina avanti sul Crotone grazie alla rete fantastica di Montalto.

43′, pericolosissima azione del Crotone a caccia del pari: cross di Maric dalla destra, Crisetig anticipa Mulattieri prolungando di testa la traiettoria della sfera, sulla quale si fionda in tuffo Sala, palla sull’esterno della rete.

41′, azione insistita della squadra di Stellone che non concede agli ospiti di uscire; imbucata finale per l’inserimento di Kupisz che da posizione defilata trova la risposta di Saro.

39′, amaranto a pochi centimetri dal raddoppio! Ancora un corner calciato da Di Chiara, perfetto terzo tempo di Stavropoulos che di testa manda la sfera a sibilare accanto al montante, dando l’illusione del gol.

34′, miracoloso intervento di Turati a negare il gol a Mulattieri, che da pochi passi si è visto fermare il tiro a botta sicura da uno strepitoso intervento in tuffo da parte del portiere amaranto!

32′, preziosismo di Di Chiara che va via a Calapai con una veronica, crossando nel cuore dell’area per l’inserimento dalle retrovie dell’insidioso Kupisz, Saro in uscita lo anticipa.

21′, UN GOL PAZZESCO DI ADRIANO MONTALTO!!! UN CAPOLAVORO CHE SBLOCCA LA PARTITA!!! Montalto intercetta un pallone perso da Golemic nel cerchio centrale, nella metà campo amaranto, vede il portiere fuori dai pali e disegna una traiettoria perfetta che va ad insaccarsi!!! Reggina in vantaggio sul Crotone!!!

19′, arriva il primo cartellino giallo del match: ammonito Estevez per un intervento in ritardo su Menez.

5′, immediata risposta ospite con Sala che tenta la conclusione dal vertice dell’area, la deviazione di Kupisz manda la sfera sull’esterno della rete mettendo i brividi a Turati.

4′, primi iniziativa amaranto sugli sviluppi di un corner di Di Chiara: la sfera allontanata dall’area viene rimessa in area di testa da Menez, ma il portiere è in netto anticipo e blocca evitando guai.

Fischia il signor Gariglio di Pinerolo, comincia Reggina-Crotone!

Prima del calcio d’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in onore della madre del presidente Luca Gallo, scomparsa questa mattina. Reggina in campo con il lutto al braccio.

Formazioni ufficiali

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Kupisz, Ménez, Folorunsho; Montalto. A disposizione: Micai, Adjapong, Amione, Aya, Franco, Giraudo, Bianchi, Cortinovis, Lombardi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Crotone (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, Awua, Sala; Maric, Kargbo; Mulattieri. A disposizione: Festa, Tornaghi, Serpe, Mondonico, Vulic, Kone, Schnegg, Nicoletti, Borello, Mogos, Schirò, Cangiano. Allenatore: Modesto.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Alessandro Di Graci di Como. VAR: Rosario Abisso di Palermo. AVAR: Pasquale Capaldo di Napoli.