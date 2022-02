Reggina-Crotone, Stellone: “Felice per la vittoria, vogliamo uscire da questa situazione”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Crotone, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha commentato la vittoria e la prestazione della squadra ai microfoni di Reggina TV. Queste le sue dichiarazioni:

“Dedichiamo la vittoria al presidente Gallo. Sono felice per la vittoria, ringraziamo la gente che è venuta al campo. Non abbiamo creato molto, al di là del gol, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Il Crotone ha una classifica bugiarda, merita più punti. L’unico rammarico è quello di non aver realizzato il secondo gol, in gare come queste poi rischi. Si è vinto grazie alla mentalità di squadra, tutti sono andati oltre la fatica, tutti hanno avuto il coraggio giusto. Tutti ci tengono ad uscire fuori da questa situazione e non posso che fare i complimenti ai ragazzi. Non abbiamo fatto un calcio champagne, contava solo lo spirito della squadra”.

Stellone si è soffermato successivamente su quello che è stato il suo esordio al Granillo e sulla gara di Jeremy Menez: “Grande emozione, ma pensavo di più ai ragazzi, giocare senza vincere da tre mesi è dura. Sono però contento per una vittoria così importante. Menez? Ha fatto la gara che doveva fare, ha qualità e estro, se migliora la condizione può fare tante partite sino alla fine della stagione”

Infine, un pensiero per i tifosi accorsi in massa oggi allo stadio: “Ci hanno dato un enorme spinta, ci hanno aiutato tanto sin dal riscaldamento. Giocare con la tensione fa sentire il pallone più pesante. Anche nei momenti di sofferenza della gara ci hanno sostenuto”