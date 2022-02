Termina 1-0 il derby calabrese tra Reggina e Crotone, decide la prodezza di Adriano Montalto nella prima frazione. Tre punti fondamentali per gli amaranto che ritrovano la vittoria dopo 3 mesi e e si portano momentaneamente a più cinque sulla zona play-out. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Montalto – Disegna una traiettoria pazzesca da oltre sessanta metri che sorprende la difesa pitagorica, l’estremo difensore Saro e fa impazzire i 6 mila tifosi amaranto presenti al Granillo: un autentico capolavoro quello dell’attaccante di Erice che regala la vittoria alla Reggina e si guadagna di diritto il titolo di man of the match.

Folorunsho – Corsa, grinta e cuore al servizio della squadra. Prestazione da leader vero quella del trequartista amaranto che in campo lotta come un leone, dimostrando grande personalità e qualità per tutti i 90 minuti. Ha voluto fortemente la Reggina, la Reggina aveva fortemente bisogno di lui.

FLOP

Golemic – Non certamente la miglior partita della sua carriera. Diversi gli errori del centrale serbo che non riesce a contenere gli inserimenti offensivi dei trequartisti amaranto e soffre l’esplosività di Folorunsho. Grave ingenuità nel primo tempo quando regala a Montalto il pallone da cui scaturisce il gol che decide il match.

SANTO ROMEO