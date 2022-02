Reggina, problemi per Stellone: quattro calciatori in dubbio per il derby

Non può sorridere Roberto Stellone in vista della gara di domani contro il Crotone al Granillo. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, infatti, la lista degli indisponibili potrebbe essere corposa. All’assenza di Bellomo squalificato, bisognerà aggiungere quella di Rivas che, con molta probabilità non riuscirà ad essere disponibile. Si cerca dil recupero di Stavropoulos, anche se difficilmente potrà essere impiegato. In dubbio anche Galabinov “infastidito da un leggero problema già accusato prima della gara di Terni”. Da capire, infine, la posizione di Jeremy Menez, da otto partite fuori dai convocati.