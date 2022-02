Reggina-Crotone, derby salvezza: rossoblù in serie positiva da 4 turni

Derby salvezza in scena al Granillo domani pomeriggio. Reggina e Crotone arrivano all’importante sfida in situazioni completamente differenti: “la Reggina è reduce da 1 punto nelle ultime 9 giornate (8 sconfitte per il resto), con ultima vittoria l’1-0 a Cosenza il 5 novembre scorso e senza reti da 344’, con ultimo gol firmato Rivas al 16’ dell’1-1 a Como del 18 dicembre scorso; il Crotone è in serie positiva da 4 giornate (striscia record stagionale), con score di 1 vittoria e 3 pareggi; ultima sconfitta rossoblù 2-3 a Cremona il 10 dicembre scorso”.

fonte: Football data per Lega B