Reggina-Crotone, la probabile formazione amaranto: modulo diverso e possibili sorprese

Più dubbi che sicurezze per l’allenatore della Reggina Roberto Stellone. Il tecnico romano ha annunciato numerosi cambi per la sfida di domani contro il Crotone. I problemi sono numerosi: Bellomo squalificato, Lakicevic e Rivas infortunati. In condizioni non ottimali Lombardi, Aya e Galabinov. Questa la probabile formazione: REGGINA (4-3-1-2): Micai, Adjapong, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Hetemaj; Folorunsho; Menez, Montalto. All. Stellone