Ultime News

Più dubbi che sicurezze per l’allenatore della Reggina Roberto Stellone. Il tecnico romano ha annunciato numerosi cambi per la sfida di domani contro il Crotone. I problemi sono numerosi: Bellomo squalificato, Lakicevic e...

Reggina

Un solo dubbio per Modesto nella squadra che domani scenderà in campo al Granillo contro la Reggina. Nel derby i rossoblù dovrebbero affidarsi a Mulattieri, al rientro dal primo minuto, con Kargbo e Maric alle spalle. In...