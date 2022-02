Spal-Reggina: le informazioni per i tifosi amaranto

E' attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del Paolo Mazza di Ferrara in occasione di Spal-Reggina

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del Paolo Mazza di Ferrara in occasione di Spal-Reggina, in programma martedì 15 febbraio alle ore 18:30 e valevole per la ventitreesima giornata del campionato di serie BKT.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sia Online, sul sito di Vivaticket, che presso i punti vendita Vivaticket. La prevendita scadrà lunedì 14 febbraio, alle ore 19:00.

Di seguito, i prezzi.

-Intero € 16,00 *

-Ridotto € 12,00 (Donne, Over 65, Under 18) *

*Esclusi diritti di prevendita

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Così come ricordato dalla società ospitante, l’accesso allo stadio sarà consentito “esclusivamente a chi sarà in possesso di Green Pass Rafforzato in formato digitale o cartaceo, come da attuale normativa, il Green pass rafforzato è obbligatorio dai 12 anni compiuti in poi, e di mascherina FFP2“.