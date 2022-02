Eccellenza, i recuperi: colpi esterni per Reggiomediterranea e Boca N. Melito

Sorridono in trasferta Reggiomediterranea e Boca Nuova Melito, che nei recuperi della quindicesima giornata del torneo di Eccellenza, espugnano i campi di Morrone e Bovalinese, ottenendo punti pesanti in quelli che erano scontri diretti.

La Reggiomediterranea riscatta la sconfitta subita nel derby di domenica con una partita autoritaria e di carattere. Amaranto sul doppio vantaggio dopo 20′ grazie alle firme di Mazieres e Verduci. La Morrone reagisce e accorcia le distanze con Trombino; la formazione di Misiti resta in dieci uomini per l’espulsione di Marino e sul penalty scaturito dal fallo del difensore il bomber dei cosentini fallisce la doppietta trovando i guantoni di Morabito. In avvio di ripresa tuttavia i padroni di casa trovano comunque il gol del pari grazie ad una sfortunata autorete. L’inerzia sembra in favore della formazione di Infusino, forte dell’uomo in più; la Reggiomed stringe i denti e difende il pari, riuscendo a creare le situazioni per rendersi pericolosa, trovando a sua volta un rigore che Puntoriere trasforma. Lo stesso fantasista poco dopo realizza la sua personale doppietta che sancisce il definitivo 2-4, una vittoria pesante e fortemente voluta che vale il terzo posto.

Ad Ardore il Boca N. Melito ottiene la terza vittoria consecutiva piegando di misura la Bovalinese. Partita avara di emozioni e occasioni da rete, soprattutto nella prima frazione durante la quale l’unico tiro pericoloso viene scoccato da Scurti, sfera di poco alta sopra la traversa difesa dal portiere ospite; la ripresa comincia ancora con l’attaccante di casa che calcia da fuori senza inquadrare il bersaglio. Un po’ come accaduto nel derby con la Reggiomed, il Boca comincia a premere sull’acceleratore dopo l’intervallo e al 7′ Bianchini dà ancora una volta sfoggio delle sue qualità: con destrezza porta via il pallone al difensore avversario all’altezza della bandierina, va via in slalom a tre avversari sulla linea di fondo campo, quasi a tu per tu con il portiere serve nel cuore dell’area la sfera che, deviata da un difensore, arriva sui piedi di Giorgiò, il quale la deposita sul palo lontano. Sbloccato il match, la squadra di Laface è ancora una volta abile nella gestione, sfiorando sempre con Giorgiò su punizione la rete del raddoppio, sfera che sorvola la traversa per questione di centimetri. Poi Bianchini cerca l’eurogol da centrocampo provando a sorprendere il portiere, il quale riesce solo all’ultimo istante a deviare oltre la traversa. Falduto non corre praticamente alcun rischio fino all’ultimo di minuto di recupero, quando Libri calcia una punizione che però arriva debolmente tra le braccia del portiere. La risalita in classifica del Boca prosegue a ritmo serrato: in 6 partite, grazie a 5 successi, è passato dall’ultimo al quintultimo posto.

La nuova classifica dopo i recuperi:

47 Locri

38 Morrone

33 Reggiomediterranea

30 Paolana (-1)

26 Città di Acri

26 Sersale

26 Soriano

25 Gioiosa Jonica

25 Scalea

23 Stilomonasterace

21 Isola Capo Rizzuto

20 Boca N. Melito

20 CotroneiCaccuri

18 Gallico Catona (-1)

14 Bovalinese

6 Roccella