Reggina-Crotone, i precedenti al Granillo: bilancio favorevole agli amaranto

Quella in programma sabato sarà la 23esima edizione del match a livello professionistico: 16 vittorie per la Reggina, 5 i pareggi e un solo successo per i pitagorici

Sfida chiave in ottica salvezza quella che attende la Reggina, che sabato al “Granillo” affronterà il Crotone di mister Modesto. Escludendo gli incontri disputati nel campionato dilettantistico sono 22 i precedenti ufficiali tra le due formazioni, con un bilancio nettamente favorevole agli amaranto: tra Serie C, Coppa Italia e Serie B, i padroni di casa hanno ottenuto la vittoria per ben 16 volte nel derby calabrese, a fronte di 5 pareggi e dell’unico successo rossoblù, che risale proprio all’ultima edizione del match (1-4 il risultato finale, stagione 2013/14). L’ultima vittoria della Reggina in campionato invece è datata 19 aprile 2010: in quell’occasione gli amaranto riuscirono ad imporsi per 1-0 grazie alla rete di Franco Brienza.

STAGIONE 1945/46 – Serie C Reggina – Crotone 3-1

STAGIONE 1946/47- Serie C Reggina – Crotone 1-0

STAGIONE 1948/49 – Serie C Reggina – Crotone 3-0

STAGIONE 1949/50 – Serie C Reggina – Crotone 0-0

STAGIONE 1950/51 – Serie C Reggina – Crotone 3-0

STAGIONE 1951/52 – Serie C Reggina – Crotone 3-0

STAGIONE 1959/60 – Serie C Reggina – Crotone 1-0

STAGIONE 1960/61 – Serie C Reggina – Crotone 1-0

STAGIONE 1961/62 – Serie C Reggina – Crotone 1-0

STAGIONE 1962/63 – Serie C Reggina – Crotone 1-0

STAGIONE 1964/65 – Serie C Reggina – Crotone 0-0

STAGIONE 1974/75 – Serie C Reggina – Crotone 3:1

STAGIONE 1975/76 – Serie C Reggina – Crotone 1:0

STAGIONE 1976/77 – Serie C Reggina – Crotone 2:0

STAGIONE 1977/78 – Serie C Reggina – Crotone 2:0

STAGIONE 2001/02 – Serie B Reggina – Crotone 2:0

STAGIONE 2009/10 – Serie B Reggina – Crotone 1:0

STAGIONE 2010/11 – Serie B Reggina – Crotone 0:0

STAGIONE 2011/12 – Serie B Reggina – Crotone 1:1

STAGIONE 2012/13 – Serie B Reggina – Crotone 1:1

STAGIONE 2013/14 – Coppa Italia Reggina – Crotone 1:0

STAGIONE 2013/14 – Serie B Reggina – Crotone 1:4

SANTO ROMEO