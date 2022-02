Reggina, si attendono news dall’infermeria

Contro il Crotone sabato al Granillo, la Reggina dovrà fare certamente a meno di Bellomo che verrà squalificato dopo l’espulsione di Terni. Problemi aggiuntivi per Stellone che attende novità dall’infermeria, per capire se Rivas e Stavropoulos potranno essere della partita (difficile), mentre con una settimana in più di allenamenti Cristiano Lombardi potrebbe ritagliarsi minuti in campo. Da comprendere anche le condizioni fisiche di Galabinov, rimasto in panchina per tutto il match al Liberati.