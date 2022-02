Reggina-Crotone, info tifosi ospiti: per assistere al derby serve la tessera

E’ attiva dalle ore 12:00 di oggi, martedì 8 febbraio, la vendita dei tagliandi riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere a Reggina-Crotone, gara in programma sabato 12 febbraio allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.

A margine della riunione svoltasi stamattina, le Autorità competenti hanno stabilito quanto segue:

–Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Crotone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della F.C. Crotone (“tessera del tifoso”).

I posti disponibili per il settore ospiti, sono in totale 496. Sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso allo stadio entro le ore 12:00 di giovedì 10 febbraio. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 3 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati.