Eccellenza – Reggiomediterranea, anche Semenzin vola in Serie D

La Reggiomediterranea saluta un altro dei suoi protagonisti. Dopo la partenza verso Castrovillari di Franco Padin, anche Gaston Semenzin saluta gli amaranto salendo di categoria: l’attaccante argentino è andato in prestito al Città di Fasano, dove concluderà la sua stagione. Anche in questo caso il club amaranto ha preferito privarsi di un calciatore importante, pur di consentirgli di sfruttare una chance importante per la carriera.

Di seguito il comunicato del club.

La società comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al termine della stagione le prestazioni dell’attaccante argentino, Gaston Semenzin (’98) alla Città di Fasano, formazione militante nel campionato di Serie D girone H. Un’opportunità importante, utile al percorso di crescita del ragazzo, al quale auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera calcistica. Tutta la famiglia Reggiomediterranea tiene a ringraziare Gaston, per l’impegno profuso durante la sua permanenza in amaranto, facendosi apprezzare per le sue qualità umane e professionali.