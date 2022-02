Reggina, senza gol da 344 minuti: peggiore attacco della serie B

La Reggina ha il peggiore attacco della serie B con 16 gol, questa volta in solitaria, visto che Pordenone in rete ieri nel pareggio contro la Spal, ha raggiunto quota 17 marcature

Terza gara consecutiva senza reti per la Reggina. Gli amaranto restano a digiuno di gol da 344 minuti, da quello messo a segno da Rivas a Como, oltre un mese fa. La Reggina ha il peggiore attacco della serie B con 16 gol, questa volta in solitaria, visto che Pordenone in rete ieri nel pareggio contro la Spal, ha raggiunto quota 17 marcature. Numeri impietosi per gli amaranto.