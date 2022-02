La Reggina si aggrappa ai tifosi: prezzi stracciati per il derby contro il Crotone

Di seguito la nota stampa della Reggina sulle tariffe dei tagliandi validi per la gara di sabato contro il Crotone:

“Sappiamo che le parole a volte servono a poco, e di sicuro servono a poco in un periodo difficile come questo. Tutti noi, dal primo all’ultimo, siamo consapevoli di aver dilapidato quanto si era riuscito a creare in un inizio di stagione entusiasmante. Tutti noi, dal primo all’ultimo, siamo consapevoli che bisogna lavorare a testa bassa, facendo parlare solo ed esclusivamente i risultati.

Esprimere il nostro dispiacere verso una tifoseria che continua a rappresentare il vanto di questi colori, è persino superfluo, risulterebbe quasi stucchevole. Impegno, sacrificio, sudore, orgoglio e senso di responsabilità. E’ l’unica strada da seguire, pertornare a riconquistare il popolo amaranto ed uscire da una situazione che, soltanto due mesi fa, nessuno si sarebbe mai immaginato di dover vivere.

Abbiamo bisogno di voi, adesso come non mai,. Per far si che, a partire da sabato,inizi un altro campionato. Abbiamo bisogno di voi, che ci siete sempre stati e sempre ci sarete. Abbiamo bisogno di voi, che avete fatto la differenza sia nelle vittorie che nelle sconfitte.

Per tale motivo, in occasione della sfida casalinga contro il Crotone, in programma sabato 12 febbraio alle 16:15, il club ha deciso di fissare prezzi quanto mai popolari, per tutti i tifosi che si recheranno allo stadio Granillo.

PREVENDITA REGGINA-CROTONE, LE INFO

La prevendita inizierà a partire dalle ore 9:00 di domani, martedì 8 febbraio. Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita pressoLargo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti inProvincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: martedì 8 febbraio, mercoledì 9 febbraio, giovedì 10 febbraio e venerdì 11 febbraio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, sabato 12 febbraio dalle 9:00 alle 13:00. Orari punto vendita Largo Botteghelle: martedì 8 febbraio, mercoledì 9 febbraio, giovedì 10 febbraio e venerdì 11 febbraio dalle 9:00 alle 17:00 (orario no stop), sabato 12 febbraio dalle 9:00 alle 16:15. Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)”.