Ternana-Reggina, le pagelle di Rnp: nel vuoto assoluto, si salva solo Micai

Niente di nuovo per la Reggina. Ancora una sconfitta, l’ennesima pessima prestazione anche a Terni. Ecco le pagelle di Rnp della squadra amaranto:

Micai 7 Prova a salvare il salvabile, para anche un rigore, incolpevole sulle reti subite. Non basta.

Adjapong 4 Imbambolato, si perde i due marcatori in occasione dei primi gol umbri. Perde palloni a raffica. Dal 61′ Lakicevic 5 Butta l’ancora sulla linea difensiva, non si alza mai.

Aya 4 Sul raddoppio viene sovrastato da Pettinari, spesso in ritardo su dall’attaccante ternano. Debutto da dimenticare.

Cionek 4,5 In sofferenza sugli inserimenti dei centrocampisti di Lucarelli, causa il rigore poi parato da Micai.

Di Chiara 5 Prova tanti cross senza mai trovare il terminale offensivo.

Bianchi 4 Non indovina un appoggio, vaga, spaesato, alla ricerca di qualcosa che non trova. Dal 61′ Kupisz 5 Pochi minuti d’esordio per lasciare il segno.

Crisetig 4 Gioca perennemente con il freno a mano inserito. L’interdizione lascia a desiderare.

Folorunsho 5,5 L’unico a provarci, Iannarilli gli nega il gol. Dal 84′ Hetemaj s.v.

Cortinovis 4,5 Nessuna traccia degna di nota. Dal 76′ Tumminello s.v.

Bellomo 4 Mai in partita, rimedia un rosso diretto con un intervento troppo scomposto.

Montalto 4 L’unico tentativo, ambizioso, da oltre cinquanta metri. Perennemente anticipato dai difensori locali. Dal 84′ Denis s.v.

All. Stellone 5 Mezza reazione nel secondo tempo, troppo poco per una Reggina che continua ad imbarcare sconfitte e prestazioni inadeguate. Al primo pericolo la squadra soccombe, senza mai dare l’impressione di poter recuperare.