Reggina, Gallo: “Ritiro deciso con la squadra, speriamo che serva”

Alla fine nel post gara di Terni l’unico a parlare per la Reggina è il presidente Luca Gallo. Poche dichiarazioni per annunciare il ritiro al centro sportivo Sant’Agata fino al derby contro il Crotone.

“Abbiamo pensato – ha detto Gallo- insieme al tecnico e con tutta la squadra di andare in ritiro per ricompattarci, stare insieme e trovare quegli stimoli e tutto quello che serve per tirarci fuori da questa situazione che non è facile adesso, spero che questo serva e che possa bastare basti”.