Promozione e 1^ Categoria, gli anticipi: sorridono Archi e Gioiese, pari del San Giorgio

PROMOZIONE, GIRONE B – Disputati quattro anticipi della diciottesima giornata del Girone B di Promozione. Botta e risposta a distanza in vetta alla classifica: la Gioiese espugna il campo della Bagnarese con un 2-0 che porta le firme di Stefanazzi dal dischetto e Pietrantonio; lo Sporting Catanzaro Lido piega la Cinquefrondese grazie alle reti del solito Giglio e di Attisani, accorcia per gli ospiti De Masi per il 2-1 finale. Preziosissimo successo ottenuto dall’Archi nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Vallata del Torbido: i biancoazzurri colpiscono con D’Agostino dal dischetto e Idone per il 2-0 che vale un +6 sulla zona playout. Finisce in parità la sfida tra San Giorgio e Caraffa, scontro diretto per il quinto posto: Commisso porta avanti gli ospiti, Crisalli trova il gol del pari per i neroverdi, i quali tuttavia restano a -5 dalla quinta posizione, seppur con una partita da recuperare.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Un solo anticipo per la quattordicesima giornata del Girone D in Prima Categoria. Pronostico ampiamente rispettato dal Saint Michel secondo in classifica che travolge per 6-0 la Scillese ultima in classifica, garantendosi la piazza d’onore alle spalle della Deliese almeno per un’altra settimana.