LIVE! Ternana-Reggina: 2-0

Duplice fischio di Colombo, termina 2-0 il primo tempo di TERNANA-REGGINA!

45+’ Concessi 2 minuti di recupero!

44′ Montalto si avventa su una corta respinta di testa di Sorensen ma il suo sinistro è facile preda dell’estremo difensore Iannarilli.

42′ Sostituzione per la Ternana: problemi alla spalla per Celli che abbandona il terreno di gioco: al suo posto dentro Ghiringhelli

40′ Percussione centrale di Palumbo che prova la conclusione, prontamente disinnescata da Bianchi

36′ AMMONIZIONE TERNANA: cartellino giallo per Pettinari

34′ Colpo di testa di Folorunsho che prova a indirizzare verso la porta il traversone di Di Chiara, con la sfera che termina alta sopra la traversa

29′ Ci prova ancora la Ternana con Defensi che scende dalla destra e crossa al centro per Pettinari che in acrobazia impegna Micai

22′ Cross di Di Chiara dalla sinistra smorzato da Sorensen, Iannarilli raccoglie la sfera.

20′ Occasione da calcio d’angolo per i padroni di casa con Capuano prova la rovesciata al centro dell’area, Micai alza sopra la traversa

16′ RADDOPPIO DELLA TERNANA! Pettinari svetta di testa su Aya, grande risposta di Micai che successivamente non può nulla sul tap-in da pochi passi di Palumbo. 2-0 per la Ternana, si fa durissima per la Reggina.

13′ GOL DELLA TERNANA! Cross tagliato di Partipilo per Pettinari che batte Micai con una zampata al volo d’esterno. 1-0 per le Fere.

5′ Celli a terra dopo uno scontro con Bellomo, gioco fermo per qualche istante.

PARTITI! INIZIA TERNANA-REGGINA!

Squadre in campo, mancano pochi minuti all’inizio del match.

FORMAZONI UFFICIALI

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Celli; Koutsoupias, Agazzi, Palumbo; Peralta, Partipilo; Pettinari. A disposizione: Krapikas, Furlan, Proietti, Capone, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Bogdan, Diakitè, Boben, Capanni, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.

Reggina (4-3-2-1): Micai; Adjapong, Aya, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Cortinovis, Bellomo; Montalto. A disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Giraudo, Lakicevic, Loiacono, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Nicolò Cipriani di Empoli. IV ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi. VAR: Luca Banti di Livorno. AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.