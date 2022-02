Eccellenza – Reggiomediterranea, cambio in attacco: saluta Padin, arriva Mazieres

Termina la luna esperienza in amaranto del bomber Padin; alla corte di Misiti arriva Mazieres, classe 2003 proveniente dalla Bovalinese

Novità dal mercato in casa Reggiomediterranea. Alla vigilia del derby in casa del Boca Nuova Melito, il club amaranto annuncia a sorpresa la separazione da Franco Padin, grande protagonista nelle ultime stagioni con un discreto gruzzolo di gol all’attivo. Per l’argentino si spalancano le porte della Serie D: indosserà la maglia del Castrovillari.

Per una punta che saluta, eccone un’altra che arriva: è approdato alla corte di mister Misiti il possente centravanti argentino Matias Mazieres, soprannominato “El Toro”, un classe 2003 cresciuto nel prestigioso vivaio del Tigre, che nella prima parte della stagione ha ben figurato in forza alla Bovalinese, dove ha più volte trovato la via del gol.