Allo stadio “Liberati” termina 2-0 il match tra Ternana e Reggina: decidono le reti di Pettinari e Palumbo nella prima frazione, con i rossoverdi che nel finale di gara falliscono anche un calcio di rigore con Partipilo. Continua, dunque, la striscia negativa degli amaranto che chiudono in 10 per l’espulsione di Nicola Bellomo. Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Micai – La prima mezz’ora è un vero e proprio tiro a bersaglio verso la sua porta, ma il portiere amaranto tiene a galla la squadra con un paio di ottimi interventi. Incolpevole in occasione dei goal, nel finale evita il 3-0 ipnotizzando Partipilo dal dischetto.

Partipilo – Nonostante il penalty fallito, l’esterno della Ternana è una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia amaranto. Immarcabile e abile nel disorientare gli avversari, nel primo tempo propizia le reti che decidono la gara con due cross precisi e tagliati verso il centro.

FLOP

Aya – All’esordio in maglia amaranto, il difensore ex Salernitana appare nettamente in difficoltà, in particolar modo quando nella sua zona staziona Pettinari: nell’azione del 2-0 si fa sfuggire l’attaccante rossoverde che lo sovrasta e colpisce di testa verso la porta, poco reattivo subito dopo su Palumbo che da pochi passi deposita il pallone in rete.

Adjapong – Partita da dimenticare in fretta per l’esterno scuola Sassuolo, puntualmente superato in velocità dagli avversari. Gli errori sui due goal sono evidenti: tiene in gioco Pettinari sull’1-0, troppo passivo invece in occasione della seconda rete di Palumbo. Insufficienza senza sè e senza ma.