Eccellenza – Ricorso respinto, per il Gallico Catona arriva lo 0-3 a tavolino

Il Giudice Sportivo ha confermato la sconfitta a tavolino per il club reggino che non si era presentato a Scalea per problemi legati al Covid

Il Giudice Sportivo si è espresso in riferimento al match della dodicesima giornata di Eccellenza, non disputato a Scalea a causa dell’assenza del Gallico Catona. Il club reggino aveva presentato domanda di rinvio dell’incontro a causa di alcune positività riscontrate tra i suoi calciatori, al fine di evitare il rischio di un focolaio. Tuttavia la partita era stata autorizzata e dunque, non presentandosi, i rossoblù sono incappati in uno 0-3 a tavolino. Prontamente è partito il ricorso, il quale è stato respinto poiché, secondo quanto riporta il Comunicato Ufficiale 95 pubblicato dal CR Calabria, alla data dell’incontro il numero di atleti positivi era inferiore ai 6 necessari per autorizzarne il rinvio. Di conseguenza, oltre alla sconfitta, la formazione di Iannì ha ricevuto la penalizzazione di un punto in classifica, rimanendo comunque in quintultima posizione, mentre lo Scalea si avvicina al quinto posto.

Questa la nuova classifica di Eccellenza:

44 Locri

35 Morrone*

31 Paolana

30 Reggiomediterranea*

26 Città di Acri

26 Sersale

24 Scalea

23 Soriano

22 Gioiosa Jonica

20 Isola Capo Rizzuto

20 Stilomonasterace

18 Gallico Catona (-1)

17 CotroneiCaccuri

14 Bovalinese*

14 Boca N. Melito*

6 Roccella

*una partita in meno