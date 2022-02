Eccellenza – Il Boca Nuova Melito ingaggia l’esterno Pipicella

L'esterno, ex tra le altre di Roccella e San Luca, arriva in prestito dal Locri

Nuovo rinforzo per il Boca Nuova Melito Admo impegnato in un impegnativo tentativo di risalita in classifica. I biancorossi di Laface, penultimi alla pari con la Bovalinese, hanno ottenuto in prestito dal Locri l’esterno Giuseppe Pipicella, che con il club di Bovalino aveva giocato la prima parte della stagione.

Di seguito il comunicato del club biancorosso.

Il Boca Nuova Melito ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Giuseppe Pipicella, classe ’98 proveniente dal Locri in prestito temporaneo.

Pipicella, esterno duttile in grado di giocare con identica qualità sia la fase difensiva che quella offensiva, aveva iniziato la stagione in forza alla Bovalinese. Percorso importante per lui nel settore giovanile, dove ha indossato la maglia del Catanzaro, lanciato dalle precedenti esperienze nei vivai di Siderno e Locri. Nel 2016 il club catanzarese lo manda a fare esperienza a Roccella in Serie D, dove farà il suo debutto. Le stagioni successive lo vedono protagonista con il Siderno in Eccellenza e con il San Luca, club con il quale vince il campionato di Promozione nel 2019. Poi l’approdo al Locri, dal quale arriva in biancorosso in prestito fino a fine stagione.

Da parte del Boca Nuova Melito ADMO, un caloroso benvenuto a Giuseppe!