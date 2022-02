Ternana-Reggina, i precedenti ufficiali: 53 anni fa l’unica vittoria amaranto

Dopo il turno di sosta, il cammino della Reggina in campionato riparte dallo stadio Liberati, dove ad attenderla ci sarà la Ternana. Sfida storicamente ostica quella che attende gli amaranto, che nei 15 precedenti ufficiali in terra umbra hanno ottenuto una sola vittoria (15 maggio 1969), a fronte di 6 vittorie rossoverdi e 8 pareggi.

Il primo incontro in assoluto è quello del 1969, dove arriva l’unico successo esterno degli amaranto per 1-0, nel vecchio stadio di Viale Brin, con la sfida tra Ternana e Reggina che diventa un vero e proprio classico della Serie B negli anni successivi. Il match torna in serie cadetta nel 2002, con le Fere che nonostante la vittoria per 1-0 retrocedono la settimana successiva, venendo sconfitti a Bari. Destino opposto, invece, per gli amaranto, che a fine stagione salgono nella massima serie. L’ultimo precedente tra le due compagini è invece l’1-1 in Serie C del 2019 (reti di Salzano e Bresciani).

Di seguito, tutti i precedenti ufficiali tra Ternana e Reggina:

1968/69 – Ternana-Reggina 0-1 (Serie B)

1969/70 – Ternana-Reggina 2-0 (Serie B)

1970/71 – Ternana-Reggina 1-0 (Serie B)

1971/72 – Ternana-Reggina 1-1 (Serie B)

1973/74 – Ternana-Reggina 4-1 (Serie B)

1980/81 – Ternana-Reggina 0-0 (Serie C1)

1981/82 – Ternana-Reggina 0-0 (Serie C1)

1982/83 – Ternana-Reggina 0-0 (Serie C1)

1984/85 – Ternana-Reggina 0-0 (Serie C1)

1991/92 – Ternana-Reggina 1-1 (Serie C1)

1998/99 – Ternana-Reggina 0-0 (Serie B)

2001/02 – Ternana-Reggina 1-0 (Serie B)

2012/13 – Ternana-Reggina 1-0 (Serie B)

2013/14 – Ternana-Reggina 2-1 (Serie B)

2019/20 – Ternana-Reggina 1-1 (Serie C)

SANTO ROMEO