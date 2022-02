Ex Reggina, Cosenza: “Quando si è reggini, lo si è nel sangue e nel cuore”

L’ex giocatore della Reggina, Francesco Cosenza, attualmente al Piacenza, è stato intervistato da SuperNews. Nelle sue dichiarazioni spazio anche alla sua esperienza reggina:

“La maglia amaranto – ha detto Cosenza – rappresenta per me il coronamento di un sogno. Tutti i ragazzini di Reggio Calabria e provincia hanno l’ambizione di indossare quei colori. Io ci sono riuscito, e ho coronato il sogno di giocare in Serie A, anche se solo per una partita, nel mio esordio contro l’Inter. A Reggio Calabria sono cresciuto, quindi la Reggina per me é tutto. Quando si é reggini, si é reggini nel sangue e nel cuore. L’esperienza amaranto mi ha temprato tanto, mi ha fatto crescere e diventare uomo, perché lasciare la famiglia a 13 anni non é stato semplice. Negli anni scorsi ho avuto la possibilità di tornarci, ma non sarebbe stata la scelta giusta, perché non c’erano le condizioni ideali per farlo. Non ci siamo ritrovati, purtroppo, ma la Reggina rimane la mia squadra del cuore”.

ARTICOLO COMPLETO E FONTE:https://news.superscommesse.it/calcio/2022/02/francesco-cosenza-a-supernews-piacenza-ama-le-sfide-siamo-con-i-piedi-per-terra-ma-puntiamo-ai-play-off-lecce-una-storia-damore-incredibile-coda-il-bomber-che-fa-la-differenza-481493/