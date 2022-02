Reggina, Taibi: “Quando si vince il merito è degli altri, quando si perde lo stronzo sono io”

Il direttore sportivo in conferenza stampa

Lunga conferenza stampa del direttore sportivo Massimo Taibi che commenta l’ultima sessione del mercato. Queste alcune dichiarazioni di Taibi:

L’equilibrio – “Sono qui da quattro stagioni, mi sembra che dobbiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti, siamo tornati in serie B con una cavalcata trionfale. Ci sono compagini che ci provano da anni senza riuscirci. Lo scorso anno abbiamo sfiorato i playoff. Amo questa città e questa maglia, quando perdiamo sono il primo a non riuscire a dormire, però vorrei equilibrio. A me sembra che quando si vince il merito è degli altri, quando si perde lo stronzo sono io”