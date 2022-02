Ex Reggina, Ricci: “Felice di essere ad Ascoli, ho trovato grande atmosfera”

Prime parole da calciatore dell’Ascoli per Federico Ricci, che ha lasciato la Reggina nell’ultimo giorno di mercato. Queste alcune dichiarazioni dell’esterno offensivo romano

Il trasferimento – “Quando ho saputo dell’interessamento dell’Ascoli ero subito predisposto a venire qui. E’ una piazza che mi ha sempre affascinato, ho aspettato fino all’ultimo giorno e, quando mi hanno detto che la trattativa si era concretizzata, ero felice e molto carico. Ho trovato -ha detto Ricci – una squadra che lavora molto bene, con un’intensità alta come vuole il mister, sono tutti ragazzi per bene, un gruppo affiatato, mi hanno fatto una buona impressione. Ho sentito il Mister prima di venire qui, era molto carico, qui ho trovato grande atmosfera e motivazioni, mi fa piacere essere arrivato in un gruppo dove c’è questo ambiente, bisognerà trasformare questo entusiasmo in risultati, la squadra ha tutte le carte in regole per fare bene. In campo starò dove vuole il mister, posso giocare sulle fasce, come esterno di attacco o sulla trequarti dietro alle punte. Sono un calciatore tecnico, mi piace aiutare i miei compagni, spero di mettere queste caratteristiche al servizio della squadra”.