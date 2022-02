Reggina, Taibi: “Obiettivi di mercato raggiunti, ci hanno chiesto i nostri giocatori…”

Il direttore sportivo Massimo Taibi in conferenza stampa commenta l’ultima sessione del mercato. Queste alcune dichiarazioni di Taibi:

OBIETTIVI – “In questa finestra di mercato mi è stato chiesto dalla società di rinforzare la squadra senza gravare sul bilancio della stessa. Abbiamo fatto entrate ed uscite cercando di non intaccare discorso economico ed alla fine ci siamo riusciti, perché oltre a rinforzarla squadra siamo riusciti a restare nei parametri. Sono da quattro anni a Reggio, ho sempre un direttore generale che prima delle varie finestre di mercato mi assegna un budget, come è giusto che sia affinché la società dia delle regole chiare. Io mi sono sempre attenuto, restando dentro questi canoni. Devo dire che per far si che questo mercato chiudessimo, secondo me migliorando la squadra, senza intaccare bilancio ci sono due modi: far uscire giocatori, che non è mai semplice perchè devi trovare la squadra e convincere loro ed il procuratore. Noi ci siamo riusciti insieme a Fabio Ienco, mio collaboratore, per un mese abbiamo girato tutta l’Italia affinché succedesse questo. Il secondo modo è trovare profili importanti a “prezzo nostro”. L’esempio? È Folorunsho? In questa sessione invernale stava trattando con una società che aveva offerto contratto importante al calciatore oltre che soldi alle società, appena è saltata quella trattativa mi sono buttato nuovamente sul giocatore, che contemporaneamente aveva avuto sei richieste che gli offrivano cifre più importanti: il ragazzo ha deciso di venire solo a Reggio, rinunciando anche a ingaggi più importanti”.

L’attacco – “Inizialmente avevamo altri obiettivi, ma i cambi di allenatore hanno anche modificato le nostre strategia, abbiamo deciso di rinforzare le corsie esterne oltre a prendere Folo che può spaccare le linee e far salire la squadra. Gli attaccanti li abbiamo, ma devono essere serviti per poter segnare, per questo abbiamo preso calciatori con quelle caratteristiche. In questo mercato mi sono stati chiesti tutti i calciatori più importanti da Galabinov a Crisetig, ma grazie alla società siamo riusciti a trattenerli”.

Menez e Faty – “Menez fa parte dell’organico, le valutazioni spettano all’allenatore. Se merita gioca, altrimenti no. Su Faty lo abbiamo aspettato, aiutando a recuperare, è in lista perchè siamo diciotto over, parlerò con il tecnico per capire le sue valutazioni”