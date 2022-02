Reggina, il ds del Cittadella Marchetti: “Trattativa per Laribi nata all’ultimo”

Trattativa dell’ultimo istante. Il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, in una intervista a “Il Mattino di Padova”, racconta come la società veneta abbia concluso l’operazione per Karim Laribi. “La trattativa per Laribi è nata negli ultimi minuti di mercato. Conosco il ragazzo e so quanto può essere utile in più ruoli” ha dichiarato Marchetti.