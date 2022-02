Ternana-Reggina: al via vendita biglietti settore ospite

“E’ attiva dalle ore 16:00 la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del Libero Liberati in occasione di Ternana-Reggina, in programma sabato 5 febbraio e valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie BKT.

Sarà possibile acquistare i tagliandi (Curva Ovest-solo parterre e 1° livello) fino alle ore 19:00 di venerdì 4 febbraio, giorno antecedente la gara, sia attraverso il circuito online Vivaticket che presso i punti vendita autorizzati. Il prezzo per il settore ospiti è fissato a € 13,00, più € 1,50 di prevendita. Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Così come ricordato dalla società ospitante “L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Rafforzato. Questo dovrà essere esibito unitamente al biglietto ed al documento di identità. Obbligatoria anche la mascherina di tipo FFP2 che dovrà essere sempre indossata“.

fonte: Reggina 1914.it