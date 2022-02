Ultime News

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’AS Cittadella per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Karim Laribi. La formula dell’operazione prevede il...

Quinto colpo di mercato in casa Reggina: Cristiano Lombardi è un nuovo giocatore amaranto. Attraverso un comunicato diramato sui propri canali, la società ha ufficializzato l’arrivo in prestito dell’esterno classe...

“Reggina 1914 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Vasco Regini. A Vasco un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della propria...