Reggina: chi è Tomasz Kupisz, il nuovo jolly offensivo degli amaranto

Arriva a titolo temporaneo dal Pordenone: 193 partite, 19 gol e 23 assist in per lui nel campionato cadetto

Tomasz Kupisz, centrocampista polacco classe 1990, è ufficialmente un nuovo giocatore della Reggina. Esterno di grandissima esperienza (193 partite, 19 gol e 23 assist in Serie B), il calciatore arriva a titolo temporaneo dal Pordenone ed è il quarto colpo messo a segno dagli amaranto in questa sessione di calciomercato invernale, dopo Giraudo, Aya e Folorunsho.

Giocatore duttile e longilineo, può ricoprire differenti ruoli a centrocampo, sebbene il suo ruolo più congeniale sia quello di esterno destro. Dotato di buona velocità e di un’ottima abilità nei cross, il polacco ha messo in mostra una qualità lodevole anche negli inserimenti sottoporta, che lo hanno portato a segnare reti importanti nel corso della sua carriera, trascorsa tra Inghilterra, Polonia ed Italia: andiamo dunque a conoscere meglio il passato calcistico di Tomasz Kupisz, nuovo rinforzo degli amaranto.

GLI ESORDI IN INGHILTERRA E L’AFFERMAZIONE IN PATRIA

Il centrocampista inizia la sua carriera in Inghilterra, più precisamente all’Oldham Athletic in terza serie inglese. Qui molto giovane otterrà solo tre presenze in campionato, fino a quando a prelevarlo è il Wigan Athletic nella stagione 2008/2009. Due anni dopo arriva il richiamo dalla patria, dal Jagiellonia Bialystok, squadra che gli permetterà di fare molta esperienza nella massima serie polacca. Kupisz giocherà in Polonia per 4 anni, realizzando 15 reti e 21 assist in 110 presenze, prima di sbarcare nel gennaio del 2014 in Serie A, al Chievo Verona.

L’ARRIVO AL CHIEVO E I VARI PRESTITI

La sua esperienza a Verona però non sarà delle migliori, con una sola presenza in Serie A e nessun goal realizzato. Kupisz decide dunque di mettersi in gioco scendendo di categoria, con il Chievo che lo spedisce in prestito per tre stagioni consecutive (rispettivamente Cittadella, Brescia e Novara), per poi cederlo a titolo definitivo al Cesena nella stagione 2017/2018.

LE ESERIENZA CON CESENA, ASCOLI E LIVORNO

Dopo alcune stagioni decisamente altalenanti, la cura Castori revitalizza il centrocampista. Con la casacca del Cesena, il polacco colleziona 31 presenze stagionali, mette a segno 4 reti e realizza altrettanti assist. Tuttavia, nelle stagioni successive non riuscirà ad esprimersi ai suoi massimi livelli e sarà costretto a cambiare ben 4 maglie in 2 anni, iniziando dall’ Ascoli, passando dal Livorno, fino ad arrivare al Bari e al Trapani, prima di approdare alla Salernitana.

LA PROMOZIONE CON LA SALERNITANA E IL PASSAGGIO AL PORDENONE

Terminato il prestito al Trapani, il 15 settembre 2020 Kupisz viene ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Salernitana: con 3 gol segnati in 31 presenze contribuisce alla storica promozione del club campano in Serie A, prima di approdare nella stagione 2021/2022 al Pordenone.

SANTO ROMEO