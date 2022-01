Promozione e 1^ Categoria, gli anticipi: l’Archi ferma il Brancaleone, Pro Pellaro corsara

PROMOZIONE, GIRONE B – Tre anticipi andati in scena per la diciassettesima giornata del Girone B. Un Brancaleone molto rimaneggiato manca per la prima volta in questa stagione la vittoria casalinga, bloccato sullo 0-0 da un Archi caparbio che riscatta l’inattesa sconfitta di una settimana fa contro la Rombiolese. Ne approfitta subito lo Sporting Catanzaro Lido, corsaro a Croce Valanidi contro il Ravagnese: la formazione reggina gioca le sue carte ma gli ospiti trovano il vantaggio con Folino, chiudendo nella ripresa il match con la doppietta del bomber Giglio. Il rigore di Marino illude il Borgo Grecanico, di scena a Catanzaro contro il Caraffa; la reazione dei locali è rabbiosa e nella ripresa Commisso e la doppietta di Passafaro ribaltano il match e fissano il punteggio sul 3-1.

1^ CATEGORIA, GIRONE D – Sono ben cinque gli anticipi andati in scena per la tredicesima giornata del Girone D di Prima Categoria. Deliese capolista in campo domani a Lazzaro e spettatrice interessata degli incontri odierni visti gli impegni di Palmese e Pro Pellaro. I neroverdi vengono bloccati sul pari a Bianco dai padroni di casa, passati in vantaggio con Romeo e raggiunti dagli ospiti con il solito Fiorino; i bianconeri espugnano il campo del Santa Cristina per 4-2, con Ficara che pareggia l’iniziale vantaggio degli aspromontani realizzato da De Crea, poi Petronio, Marino e ancora Ficara fissano il poker reggino prima dell’ultimo gol locale con Tedesco su rigore. Con questo successo la Pro Pellaro opera il sorpasso sulla Palmese. L’Ardore si conferma quinta forza del torneo battendo 5-0 la Villese; battuta d’arresto del Siderno, sconfitto per 2-1 a Palizzi dai locali che risalgono la china, proprio come il Catona, vittorioso per 1-0 nello scontro diretto con il Polistena grazie alla firma di Praticò.