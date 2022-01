Serie D, recuperi: San Luca micidiale contro il Rende, pari Biancavilla-Santa Maria

Il San Luca rialza la testa nel recupero della sedicesima giornata, battendo il Rende 2-0 in un derby calabrese che, a tutti gli effetti, era uno scontro diretto. I giallorossi hanno tenuto in mano il pallino del gioco per gran parte del primo tempo, sfiorando il vantaggio con un sinistra giro di Crucitti che si stampa contro l’incrocio dei pali. Poco dopo il vantaggio matura sugli sviluppi di un corner, girato in rete di testa dal centrale argentino Tamir Berman; in avvio di ripresa il raddoppio porta la firma dell’ex Reggina Carmelo Maesano, che servito da un geniale colpo di tacco di Bruzzaniti trova un diagonale vincente.

Nell’altro recupero finisce a reti bianche la sfida tra Biancavilla e Santa Maria.

Recuperi 16^ giornata

Biancavilla-Pol. Santa Maria del Cilento 0-0

San Luca-Rende 2-0

Classifica

37 Gelbison**

35 Cavese*

34 Acireale*

34 FC Lamezia Terme*

33 Paternò*

28 Santa Maria***

27 Cittanova*

27 Licata**

23 Sant’Agata*

23 Trapani***

22 Portici**

21 San Luca**

20 Sancataldese*

19 Real Aversa**

18 Rende*

17 Castrovillari*

10 Biancavilla**

8 Giarre***

8 Troina* (-6)

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno



Prossimo turno – 20^ giornata (30/01/2022)

Biancavilla-San Luca

Castrovillari-Gelbison

Cittanova-Città di Acireale

Giarre-Portici

Pol. Santa Maria del Cilento-Real Aversa

Rende-Cavese

Sancataldese-Paternò

Trapani-Città di Sant’Agata

Troina-FC Lamezia Terme

Riposa: Licata