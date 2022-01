Ultime News

Reggina 1914 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola...

Reggina 1914 rende noto il programma settimanale relativo all’attività della prima squadra. Gli amaranto sono tornati in campo questo pomeriggio, alle ore 14:30, effettuando la prima seduta agli ordini di mister Stellone...

Attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, il Monza ha ufficializzato la rescissione contrattuale con Antonino Barillà. Arrivato in Brianza nell’estate 2020, il centrocampista ex Reggina ha...

“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Renate per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Lorenzo Gavioli. A Lorenzo un grande in bocca al lupo per il...