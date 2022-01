Attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, il Monza ha ufficializzato la rescissione contrattuale con Antonino Barillà. Arrivato in Brianza nell’estate 2020, il centrocampista ex Reggina ha collezionato 34 presenze in biancorosso con 4 gol. Questa la nota del club brianzolo:

“AC Monza comunica di aver risolto in data odierna il contratto con Antonino Barillà. Grazie di tutto Nino e in bocca al lupo per il tuo futuro!”

SANTO ROMEO