Reggina, Toscano: “Manca serenità e anche dinamicità”

La Reggina perde di misura a Monza, anche se il risultato finale non spiega a bene la gara tra i brianzoli e gli amaranto. A fine partita l’allenatore Domenico Toscano commenta così l’ennesima sconfitta della Reggina.

La partita – “L’approccio è da salvare. Atteggiamento del primo tempo mi è piaciuto. Potevamo essere più pericolosi e fare meglio in alcune scelte, a parte la traversa avevamo rischiato poco. Nella ripresa il Monza è entrato con più verve, a noi è mancata energia e serenità che in questo momento manca per via dei risultati. Dobbiamo ritrovare la serenità e la fiducia per poter iniziare a fare quello che sappiamo fare”.

Il mercato – “Spero mi aspetto qualcosa per cambiare le caratteristiche di questa squadra a prescindere dal sistema di gioco. Il calcio è ormai fatto di dinamicità, di gamba, ci serve un poco di gamba in questa squadra e cambiare caratteristiche di alcuni interpreti, anche prima questa squadra segnava poco”.

Cambiare modulo – “Vedremo, adesso non è momento di parlare di sistemi di gioco”.