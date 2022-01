L’allenatore del Monza Giovanni Stroppa, al termine della gara vinta contro la Reggina è intervenuto in conferenza stampa. Queste alcune dichiarazioni di Stroppa: “Partita sotto controllo, ma il minimo vantaggio poteva non bastare, unico rammarico è di non aver concretizzato le occasioni per raddoppiare.

La squadra ha sempre tenuto il campo con maturità e determinazione”.