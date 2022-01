Monza-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Monza e Reggina in campo alle 14 per la prima giornata del girone di ritorno della Serie B 2021/2022. Gli amaranto non vincono in campionato ormai da 7 gare, mentre gli uomini di Stroppa sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Perugia. Sono 12 i precedenti ufficiali tra le due formazioni in terra brianzola: 6 i pareggi e 4 i successi per i biancorossi, 2 invece le vittorie della Reggina. Nell’unico scontro ufficiale tra i due allenatori sorride l’allenatore dei lombardi, che nel settembre 2013 alla guida dello Spezia sconfisse la Ternana all’epoca guidata da Toscano.

Probabile formazione Monza

Stroppa dovrà rinunciare a Pirola, Scozzarella, Donati e il neoarrivato Mancuso, fermi ai box per infortunio. 3-5-2 come modulo di riferimento per l’allenatore del Monza, con Bettella che dovrebbe partire titolare al posto dell’indisponibile Donati e Dany Mota confermato in attacco. Ramirez preferito a Molina e Colpani in mediana con Barberis e Valoti a completare il reparto di centrocampo, mentre D’Alessandro dovrebbe far rifiatare Gytkjær in attacco.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Caldirola; Pedro Pereira, Ramirez, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; D’Alessandro, Mota Carvalho. All. Stroppa.

Probabile formazione Reggina

In vista della gara di oggi pomeriggio, Toscano dovrà fare a meno dello squalificato Bianchi e degli infortunati Stavropoulos, Menez e soprattutto Rivas, con Bellomo pronto a prendere il suo posto. Confermati dunque Micai, Di Chiara e la coppia difensiva Loiacono-Regini. Hetemaj e Crisetig agiranno a centrocampo, mentre Galabinov e Montalto si contenderanno una maglia da titolare al centro dell’attacco. Adjapong in leggero vantaggio su Lakicevic, mentre Cortinovis e Ricci andranno a completare il reparto avanzato.

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Bellomo; Galabinov. All. Toscano

Monza-Reggina-pronostico

Reggina di mister Toscano che parte ampiamente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 5.25 rispetto alla vittoria dei brianzoli quotata 1.65. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 in leggermente in rialzo a quota 1.67. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (quota 3,60 Sisal/3.65 Snai). Interessante anche il segno MULTIGOAL 2-4 a quota 1.55(Sisal).

Monza-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 14:00 della gara tra Monza e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

SANTO ROMEO