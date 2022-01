Monza-Reggina, le pagelle di RNP: sufficienza per pochi, nessuna reazione al gol

La Reggina torna da Monza con l’ennesima sconfitta e un’altra prova sotto tono; anche se stavolta la squadra ha mostrato lievissimi segnali di miglioramento, la strada per tornare ad un livello accettabile appare davvero molto lunga. Le pagelle di RNP.

Turati 6 – Fa il suo dovere disinnescando alcune iniziative dei brianzoli, incolpevole sul gol-partita.

Adjapong 5,5 – Prende le misure a D’Alessandro ma è discontinuo e impreciso, nel momento in cui c’è da avanzare ci mette impegno ma appare frastornato. Dal 86′ Lakicevic S.V.

Loiacono 5,5 – Dopo un buon primo tempo, la prima metà della ripresa lo vede più volte in difficoltà. Dal 81′ Amione S.V.

Regini 5,5 – Bene nella prima frazione, l’impatto con la ripresa non è dei migliori; troppo statico, si fa sorprendere da Mota sul gol del Monza.

Di Chiara 6 – Tiene alta la concentrazione compiendo alcuni preziosi interventi in copertura, raramente ha la possibilità di spingere.

Hetemaj 5 – Impacciato e poco lucido, nel primo tempo perde un paio di palloni sanguinosi; non gli riesce di agire da filtro come suo solito.

Crisetig 5 – Non trova sbocchi per impostare il gioco e per vie centrali il Monza va a nozze, sfruttando spesso gli inserimenti di centrocampisti che godono di fin troppa libertà d’azione.

Ricci 5,5 – Un primo tempo vivace e voglioso, con prezioso supporto in copertura, viene seguito da una seconda frazione anonima. Dal 75′ Galabinov S.V.

Cortinovis 5,5 – Pare sempre sul punto di inventare la giocata giusta, salvo poi perdersi all’ultimo istante; si è rivelato più utile nei suoi ripiegamenti che non in fase di costruzione. Dal 81′ Laribi S.V.

Bellomo 6 – Nella prima mezz’ora del match, è dai suoi piedi che partono le migliori idee amaranto, ma dal momento in cui il Monza alza il ritmo, anche per lui si fa dura, costretto a dare supporto al reparto arretrato.

Montalto 5 – Di palloni buoni non ne vede mai arrivare, gira a vuoto tra le maglie della difesa avversaria, risultando evanescente.

Mister Toscano 5,5 – Rispetto all’ultima partita, qualche lievissimo cenno di miglioramento, riguardante soprattutto la tenuta difensiva, c’è stato. Ma è troppo poco. Squadra priva di personalità (non da ora comunque), incapace di reagire e di prendere in mano la partita anche solo per cinque minuti. Zero tiri nello specchio della porta sono un dato preoccupante, la sosta dovrà servire per infondere nuova vita in una squadra in pessimo stato.