LIVE! Monza-Reggina, settima sconfitta nelle ultime otto per gli amaranto. FINALE

Ventesima giornata di campionato all’U-Power Stadium, dove a partire dalle ore 14:00 si affronteranno Monza e Reggina. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

MONZA-REGGINA 1-0 (52′ Dany Mota)

TRIPLICE FISCHIO DI CAMPLONE, IL MONZA BATTE LA REGGINA 1-0 GRAZIE ALLA RETE DI DANY MOTA NELLA RIPRESA. GLI AMARANTO CREANO TROPPO POCO, ELOQUENTE IL DATO DEI TIRI IN PORTA (0), PROSEGUE IL PERIODO NERO DEI CALABRESI…

Monza orientato a chiudere il match in avanti, Reggina che fatica a superare il centrocampo

Cinque minuti di recupero

88′ Amione mura la conclusione di Favilli, corner il i brianzoli

86′ SOSTITUZIONE MONZA- Fuori Dany Mota, dentro Favilli

86′ SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori Adjapong, dentro Lakicevic

84′ Chiusura provvidenziale di Regini su Gaston Ramirez, che in prima battuta aveva fatto fuori il difensore dei calabresi con una finta, poi recuperato al momento del tiro in porta

82′ Mano in area di Marrone, la Reggina protesta ma il direttore di gara considera naturale ed involontario il movimento del calciatore brianzolo. Si prosegue…

Esordio per il difensore argentino classe 2002

81′ DOPPIA SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Amione e Laribi, fuori Loiacono e Cortinovis

Pronto un doppio cambio anche tra le fila della Reggina

79′ DOPPIA SOSTITUZIONE MONZA- Dentro Ramirez e Ciurria, fuori Valoti e Colpani

75′ SOSTITUZIONE REGGINA- Primo cambio per gli amaranto: fuori Ricci, dentro Galabinov, il quale fa coppia con Montalto nel reparto avanzato

74′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Ricci che atterra Mazzitelli

72′ AMMONIZIONE MONZA- Giallo per Bettella che trattiene Cortinovis in ripartenza

Venti minuti al termine, immutato l’undici iniziale dei calabresi nonostante una netta difficoltà nel creare pericoli ed andare alla conclusione in porta

66′ IL VAR ANNULLA IL GOAL DI COLPANI, SI RIPARTE DALL’1-0

In corso il check del VAR, si valuta l’intervento falloso in area che ha atterrato Loiacono

Sbracciata di Mazzitelli che atterra Loiacono, palla raccolta da Colpani che la spunta in area e incrocia la concluione sul secondo palo

63′ Raddoppio Monza, ha segnato Colpani. Due a zero per i brianzoli

58′ SOSTITUZIONE MONZA- Dentro Pedro Pereira, fuori D’Alessandro

55′ Monza vicinissimo al raddoppio! D’Alessandro scappa via sulla sinistra e mette il pallone rasoterra in mezzo, dove arriva in corsa Sampirisi che lo manda alto sopra la traversa

Posizione dubbia dell’attaccante brianzolo, che insacca in rete da pochi metri un pallone rimesso in mezzo da Mazzitelli. All’inizio dell’azione che ha portato al goal, Turati aveva respinto un colpo di testa di Valoti su cross di Colpani

52′ Monza in vantaggio! La sblocca Dany Mota

50′ Mazzitelli! L’ex Sassuolo raccoglie un cross dalla destra e impatta di testa verso la porta, blocca ancora Turati

47′ I padroni di casa battono velocemente un corner, raccolto da Sampirisi che crossa in mezzo di prima intenzione all’indirizzo di Carlos Augusto, il cui colpo di testa viene bloccato da Turati

AMMONIZIONE REGGINA- Montalto in ritardo su Bettella, giallo per l’attaccante nativo di Erice

Nessun cambio tra le fila delle due squadre che dunque riprendono il gioco con gli stessi interpreti del primo tempo

INIZIA IL SECONDO TEMPO! Monza e Reggina ripartono dallo 0-0

Le due squadre rientrano in campo

FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche tra Monza e Reggina. La traversa di Dany Mota unica vera palla goal di un match che non sembra essere decollato a pieno. Squadre che non forzano la giocata e che, al momento, viaggiano su ritmi medio-bassi

Un minuto di recupero

Portieri abbastanza inoperosi e pochissimi spunti degni di nota in questi primi 45′, sulla via dello scadere

38′ Brivido per la Reggina! Hetemaj perde per la terza volta il pallone in mediana, con Dany Mota che avanza e lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Prima grande occasione del match

36′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Loiacono

28′ Gioco momentaneamente fermo: Crisetig è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco con Sampirisi

25′ AMMONIZIONE MONZA- Giallo per Valoti, il quale era diffidato e salterà la prossima sfida contro la Cremonese

23′ Sponda di Dany Mota per Mazzitelli, che non impatta bene il pallone e conclude debolmente in porta

Cresce l’intensità del match, con le due squadre che guadagnano metri in fase di possesso e tentano di concretizzare le azioni create

16′ Monza ancora in proiezione offensiva: Colpani tenta la conclusione da fuori area ma svirgola

12′ Adesso prende campo il Monza, che prova a impensierire la retroguardia amaranto: Turati esce a vuoto su un cross di Colpani, poi il pallone arriva a Mazzitelli che non trova la porta da fuori area

8′ Bellomo tenta la conclusione dalla distanza, palla alta e fuori misura

1′ Subito scintille dopo appena 40 secondi. Fallo di Marrone su Montalto, con quest’ultimo che si lascia andare ad un faccia a faccia. Interviene anche mister Toscano, a pochi metri di distanza

Fischia il direttore di gara Giacomo Camplone. La Reggina, in maglia bianca da trasferta, attaccherà da destra verso sinistra; viceversa il Monza, in consueto abbigliamento biancorosso

SI PARTE! INIZIA MONZA-REGGINA!

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo

13:50- Anche il Monza termina il proprio warm up e si dirige negli spogliatoi. Dieci giri di orologio al fischio di inizio di Monza-Reggina

Toscano, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Bianchi e degli infortunati Stavropoulos e Ménez. Non convocati Rivas, Tumminello e Faty.

Stroppa senza gli indisponibili Brescianini, Pirola, Scozzarella, Donati, Mancuso e Machin (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa).

13:45- Terminato il riscaldamento degli amaranto, rientrati negli spogliatoi

Anche il presidente amaranto Luca Gallo presente all’U-Power Stadium. Sul terreno di gioco, in sua compagnia, anche il General Manager Fabio De Lillo ed il Direttore Generale Vincenzo Iiriti

13:30- Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-gara

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Sampirisi; D’Alessandro, Colpani, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Valoti, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Caldirola, Gytkjaer, Pedro Lopes, Favilli, Siatounis, Ramirez, Antov, Paletta, Molina, Vignato, Ciurria. Allenatore: Giovanni Stroppa

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Loiacono, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Bellomo; Montalto. A disposizione: Aglietti, Micai, Amione, Cionek, Giraudo, Lakicevic, Ejjaki, Gavioli, Laribi, Denis, Galabinov. Allenatore: Domenico Toscano

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Alessandro Giallatinin di Roma 2 e Valerio Colarossi di Roma 2. IV ufficiale: Simone Gauzolino di Torino. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Vittorio Di Gioia di Modena.