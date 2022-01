Monza-Reggina, Top&Flop: Dany Mota bestia nera degli amaranto, Adjapong impalpabile

Termina 1-0 il match tra Monza e Reggina, decide la rete siglata nella ripresa da Mota Carvalho. Prosegue il momento negativo per gli uomini di Toscano, mai realmente pericolosi dalle parti dell’estremo difensore brianzolo Di Gregorio: per gli amaranto si tratta della settima sconfitta nelle ultime 8 gare di campionato.

Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Dany Mota – Stesso risultato e stesso marcatore della scorsa stagione: Dany Mota conferma la sua tradizione positiva contro la Reggina e affonda gli amaranto per il secondo anno consecutivo: il portoghese lotta e sgomita tra le maglie della retroguardia amaranto, colpendo una clamorosa traversa nel primo tempo e realizzando nella ripresa la rete che decide l’incontro. MAN OF THE MATCH

FLOP

Adjapong – Giornata da dimenticare per l’esterno amaranto: in fase difensiva non riesce ad arginare gli inserimenti dei centrocampisti avversari, piuttosto spento invece in fase offensiva. Nonostante un discreto primo tempo, macchia la sua prestazione sbagliando prima il rinvio e poi il posizionamento in occasione del goal del Monza.

Hetemaj – Mai realmente in partita il finlandese, con gli avversari che passano spesso e in maniera fin troppo agevole per vie centrali. Troppo “leggero” nei contrasti e tecnicamente impreciso, nel primo tempo perde un pallone sanguinoso al limite dell’area che per poco Dany Mota non tramuta in goal.

SANTO ROMEO