Reggina, Toscano: “Stavropoulos e Menez out, Cionek in dubbio. Gioca Hetemaj”

Conferenza pre Monza per il tecnico della Reggina, Domenico Toscano. Queste alcune dichiarazioni dell’allenatore amaranto:

L’approccio – “Dobbiamo ripartire dalla prestazione di Como, la gara contro il Brescia, vista la situazione, non è valutabile a pieno. Dobbiamo cercare di fare un passettino in avanti sotto l’aspetto della condizione, i ragazzi hanno lavorato nella maniera giusta in questa settimana, dobbiamo andare forti e dare delle risposte. Le partite passano, siamo già alla prima di ritorno, c’è bisogno che la squadra faccia una partita importante soprattutto dal punto di vista dell’approccio, della concentrazione, dl tornare ad essere squadra. Il gruppo sta cercando di ritrovare compattezza ed equilibrio, solo così potremo mettere in campo le nostre qualità: c’è bisogno di dare risposte”.

Il Monza – “Partita insidiosa come tutte quelle contro avversari che hanno organici importanti come quello del Monza, dobbiamo fare una partita di squadra e di grande attenzione, sto ripentendo queste parole ai ragazzi in continuamente”.

I singoli- “Stavropoulos ha avuto un risentimento muscolare e non si è allenato in settimana, Menez è infortunato, Faty è un calciatore in uscita. Hetemaj giocherà domani, mentre Cionek è in dubbio perché ha avuto un affaticamento giovedì in allenamento, vedremo se il ragazzo sarà pronto dall’inizio o da gara in corsa”.

Le scelte in attacco – “Galabinov e Montalto sono due calciatori con caratteristiche diverse, vedremo…”