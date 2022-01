Monza-Reggina, la probabile formazione amaranto: scelte quasi obbligate, dubbi in difesa e attacco

Tanti indisponibili per il tecnico della Reggina Domenico Toscano. Squalificato Bianchi, out per infortunio Stavropoulos, Rivas, Menez e Tumminello, da valutare le condizioni di Cionek. In attacco dubbio tra Montalto e Galabinov, mentre Adjapong è in vantaggio su Lakicevic. Poche scelte per Toscano.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Bellomo; Galabinov. All. Toscano

Ballottaggi: Adjapong- Lakicevic 55%-45%; Galabinov-Montalto 55%-45%.

Squalificato: Bianchi. Indisponibili: Menez, Rivas, Stavropoulos, Tumminello